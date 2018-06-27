В Киеве состоялся первый экономический форум «Узбекистан и Украина: перспективы развития экономических отношений», сообщило информационное агенство «Дунё».

В рамках форума прошла выставка «Сделано в Узбекистане», по итогам которой достигнуты соглашения по экспорту узбекских товаров и привлечению украинских инвестиций на общую сумму 25 млн долларов США.

По данным Украинского национального комитета Международной торгово-промышленной палаты, стороны подписали договор о поставке опытного образца автобуса городского типа производства «СамАвто». Он предусматривает системные поставки самаркандских автобусов в Украину с 2019 года. Кроме того, Узбекистан будет поставлять Украине махровые изделия. Стороны договорились о создании совместного предприятия по производству женской обуви в Узбекистане.

Делегации двух стран рассмотрели перспективы развития совместных производств в фармацевтической, нефтегазовой, угольно-добывающей промышленности и других сферах.

Министр экономики Узбекистана Ботир Ходжаев и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Стратегическим направлением сотрудничества обозначено превращение Украины в перевалочный хаб для доставок узбекской продукции на рынок Евросоюза. Выражена заинтересованность в доставке украинских товаров через Узбекистан в центральноазиатский регион.

Делегация Узбекистана во главе с министром экономики Ботиром Ходжаевым встретилась с первым вице-премьером Украины — министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым в Кабинете Министров Украины.

На переговорах отмечена необходимость выхода на новый уровень партнерства через активизацию контактов в области энергетики, транспорта, туризма, информационных технологий, электромашиностроения, электрификации железных дорог, вагоностроения, угольно-добывающей и фармацевтической отраслях.

По данным первого вице-премьера, в первом квартале товарооборот Узбекистана и Украины уже составил 98,2 млн долларов, что на 61% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Пора провести седьмое заседание межправительственной комиссии по всестороннему сотрудничеству, которого не было 11 лет. Предлагаю не откладывать и уже осенью встретиться в Ташкенте, чтобы обсудить развитие торговли и сотрудничество в сфере энергетики, энергоэффективности, промышленности, транспорта, туризма и других сферах», — приводятся слова первого зампремьера Украины на его Facebook-странице.