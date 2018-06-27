Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. Праздник проводится в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. В связи с этой знаменательной датой в Ташкенте при поддержке Национального олимпийского комитета Узбекистана, а также одной из инновационных строительных компаний Узбекистана Real House, был организован марафон Olympic Day на Национальном стадионе.





В марафоне приняли участие все любители спорта от 7 до 70 лет.





Радость победы

Все именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без олимпийской медали. И, без сомнения, олимпийские чемпионы — гордость каждой страны.

Во время дневной части марафона, были организованы мини-олимпийские соревнования по нескольким направлениям легкой атлетики по разным возрастным категориям. Все победители были выявлены и награждены памятными подарками от главного спонсора мероприятия Real House.





Звездное шоу

Также в развлекательной части мероприятия на Национальном стадионе собралось большое количество зрителей на концерт с участием звезд узбекского шоу-бизнеса. Юлдуз Усмонова, Тахир Садыков, Райхон и многие другие звезды порадовали гостей на мероприятии своим присутствием и поделились хорошим настроением.





Кроме того, было организовано футбольное шоу с участием команды звезд и команда телеканала Zo’r TV.





Заключительную часть мероприятия сопровождал главный спонсор мероприятия Real House и Национальный олимпийский комитет, награждая победителей футбольного шоу подарками.





Пусть в Узбекистане будет больше любителей спорта

Часто проводимые социально-культурные мероприятия, такие как Olympic Day, пробуждают большой интерес к спорту в растущем молодом поколении. Высокий уровень активности такого рода событий зависит от энтузиазма и труда организаторов и поддержки благотворительных организаций. Спонсор данного мероприятия — компания Real House является одним из ярких брендов, стремящихся внести свой вклад в развитие спорта в Узбекистане.

Во время интервью менеджер по маркетингу компании Real House Бахтиёр Абдувахобов сообщил, что компания с радостью будет вносить дальнейший вклад в развитие и успех олимпийских чемпионов, и выразил готовность компании продолжать оказывать поддержку.





Real House является одним из молодых и наиболее инновационных брендов в области строительства. На сегодня компания успешно завершила несколько проектов жилых комплексов, среди котороых «Ойдин», «Паризод», «Юлдуз», «Навбаҳор», «Пойтахт гавҳари», «Миробод», приложив руки к созданию неповторимой красоты и преобразованию Ташкента.

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