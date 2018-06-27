В современном мире чаще всего работают все члены семьи, поэтому вопрос: «Кто готовит?» стоит весьма остро. С микроволновой печью LG NeoChef можно экономить время на ведении домашнего хозяйства, а вся семья получает вкусный ужин ресторанного качества. Это надежная и заслуживающая доверия техника, которая поможет укрепить семейные связи, собрав всех близких за изысканным столом.

Совершенство технологий: Smart Inverter

Smart Inverter — это особая технология, при которой магнетрон генерирует излучение не с максимальной мощностью, а меняет ее в соответствии с выбранным режимом приготовления. Это позволяет разогревать блюда в 1,5 раза быстрее, чем обычно.

Регулировка мощности от 200 до 1100 ватт гарантирует равномерное приготовление пищи. Качество приготовления продукта повышается — она не пересушивает еду, разогревает пищу равномерно и избавляет от недостатков, которые свойственны неинверторным микроволновым печам. Интуитивное сенсорное управление облегчает работу с техникой, делая микроволновую печь по-настоящему умным прибором.





Точно в цель

Благодаря технологии движения микроволн по спирали I Wave обеспечивается глубокое проникновение тепла в пищу и равномерный разогрев как внутри блюда, так и по его краям. Немалую роль в этом играет и конструкция внутренней стенки печи, которая помогает волнам распространяться по всей камере. Микроволновая печь позволяет получить нужную температуру по всему блюду, а не в одной его точке. И можно навсегда забыть о горячей тарелке и холодной еде в ней — с LG NeoChef это просто не может произойти.





Одно касание

Еще одно неоспоримое преимущество LG NeoChef — автоматические программы приготовления блюд. Это невероятно удобно и позволяет пользоваться микроволновой печью даже детям. Достаточно просто нажать одну кнопку и получить шикарный результат, который заменит полноценный ужин в ресторане. Можно приготовить домашний йогурт, блюда с плавленым сыром или шоколадом, жаренные и запеченные блюда.

На гриле можно получить эффект жарки овощей или мяса на углях, благодаря специальному нагревательному элементу из углеродного волокна. Оно обеспечивает высокую степень поглощения тепла.





Дымка не будет, но для любителей заглядывать в замочную скважину с вопросом: «А как там наша уточка?!», то в рабочей камере есть яркая, долговечная и энергосберегающая LED-подсветка.





Удобная функция — шестиугольный устойчивый поворотный столик и повышенная грузоподъемность до двух килограмм делает процесс приготовления пищи еще более простым.





Чистота и здоровье

Все микроволновые печи LG NeoChef оснащены системой EasyClean. Это специальное покрытие, благодаря которому время, потраченное на уход за бытовой техникой, сокращается в несколько раз. Оно позволяет быстро и эффективно очистить поверхность внутренней камеры, не прибегая к помощи чистящих средств. А антибактериальное покрытие защищает продукты от микробов и бактерий.

Приобрести микроволновую печь LG NeoChef, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

магазины технорынка «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

сеть магазинов MEDIAPARK, Credit Asia, Texnomart;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+99871) 143−00−03.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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