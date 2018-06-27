АКБ «Микрокредитбанк» представляет своим клиентам приложение MKB Mobile, которое поможет банку оказывать качественные, быстрые и современные услуги в интерактивном режиме. MKB Mobile позволяет в любое время использовать мобильные устройства для управления банковской картой и контроля состояния счета клиента.
MKB Mobile предоставляет клиентам банка следующие возможности:
- оплата услуг операторов мобильной связи и городской телефонии;
- платежи за услуги интернет-провайдеров и цифрового телевидения;
- коммунальные платежи (электроэнергия, газ, горячая и холодная вода, мусор);
- погашение ипотечных и потребительских кредитов;
- просмотр состояния расчетного счета и его пополнение;
- просмотр остатка средств на онлайн-карте Smart Vista и данных по проведенным с ней операциям;
- платежи в бюджет;
- бесконтактные переводы средств с карты на карту (P2P);
- автоконверсия средств с сумовой на валютную карту;
- оформление онлайн-вкладов со средств на сумовых пластиковых карточках физических лиц и получение информации по ним.
Мобильное приложение MKB Mobile для ОС Android доступно для загрузки в Play Market.
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