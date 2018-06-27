Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июня поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником. Поздравление опубликовала пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что наблюдаются «глубокие качественные изменения СМИ на примере расширения в национальном медиапространстве сети негосударственных средств массовой информации, их результативной деятельности, ускоренного развития интернет-журналистики». «Все это — важные факторы становления гражданского общества», — подчеркнул он.

«Мы приветствуем атмосферу гласности, объективного анализа и критики в публикациях, телерадиопередачах, рост количества материалов, поступающих от наших журналистов из-за рубежа», — заявил глава государства в поздравлении.

Президент выделил понимание того, что в области информации предстоит большая работа. «Средства массовой информации должны не на словах, а на деле стать „четвертой властью“. Это — веление времени, требование наших реформ», — подчеркнул руководитель страны.

В первую очередь, по мнению Шавката Мирзиёева, в центре внимания должны находиться такие актуальные вопросы, как повышение эффективности деятельности СМИ, их превращение в свободную трибуну для диалога с народом, формирование современного рынка информационных услуг, здоровой конкурентной среды.

«Сегодня ваше действенное слово, активная гражданская позиция жизненно необходимы для того, чтобы довести до населения всю значимость осуществляемой работы по модернизации и обновлению страны, мобилизовать наших соотечественников на достижение новых, еще более высоких рубежей, эффективную реализацию стоящих перед нами задач», — заявил президент.

«Именно такие люди, как вы, способны в любой сложной ситуации оставаться верными принципам справедливости, своим жизненным и творческим убеждениям, смело выносить на обсуждение непростые проблемы, волнующие людей, формировать для их устранения общественное мнение, — продолжил он. — В обеспечении гласности, приоритета справедливости и закона в обществе, укреплении основ демократического правового государства мы опираемся прежде всего на вас, ваши знания и талант».

Глава государства заверил, что важной задачей останется «улучшение условий жизни и труда работников средств массовой информации, достойная оценка и стимулирование их непростой и ответственной деятельности, внимание и забота о дальнейшем развитии сферы».