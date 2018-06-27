Посольство Узбекистана в Малайзии провело встречу с соотечественниками, находящимися в этой стране в связи с учебой, трудовой деятельностью и семейными обстоятельствами.

Как сообщили «Газете.uz» в посольстве, в мероприятии приняли участие более 40 человек, в том числе студенты и преподаватели Университета Путра, Международного исламского университета, Университета исламских наук и других вузов, а также сотрудники компаний Petronas, Google Malaysia, Data Micron Systems, Consolsys и других.

На встрече говорилось об изменениях в разных сферах в Узбекистане. Соотечественники поделились своим видением по улучшению системы образования, развитию туризма, системы оказания госуслуг и внедрению инновационных технологий.

Граждане Узбекистана предложили организовать видеоконференцию с представителями министерств и ведомств республики для обмена мнениями и обсуждения перспектив сотрудничества в разных отраслях, в том числе их возможного трудоустройства в Узбекистане.





Посол Узбекистана Равшан Усманов сообщил о разработке проекта Концепции государственной политики по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими за рубежом, принятие которой усилит защиту их прав и интересов и будет способствовать их активному привлечению в процессы преобразования Узбекистана. Важно, что в документе понятие «соотечественники» охватывает и иностранных граждан, идентифицирующих себя с Узбекистаном по этнической и языковой принадлежности.