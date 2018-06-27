Конкурс «Лучший журналист года» ежегодно проводится Творческим союзом журналистов Узбекистана. Как правило, его победителей награждают 27 июня, в День работников печати и СМИ, на торжественной церемонии.
25 июня представитель Творческого союза журналистов сообщил по телефону Никите Макаренко о том, что жюри признало его победителем конкурса «Лучший журналист года» в номинации «Интернет-журналистика».
26 июня Никита Макаренко лично посетил офис Творческого союза журналистов, где ему было вручено приглашение на церемонию, а также собраны документы для подготовки премии. Наш корреспондент получил поздравление и подтверждение того, что является победителем конкурса.
По словам свидетелей, 26 июня в 10:00 состоялась репетиция церемонии, в ходе которой было оглашено имя Никиты Макаренко как победителя.
27 июня, во время проведения церемонии награждения в Национальном академическом драматическом театре, сценарий был изменен: состоялось награждение журналистов орденами и медалями от имени президента Узбекистана. Награждение премией «Лучший журналист года» было экстренно перенесено в Национальный пресс-центр на 15:00.
В 13:00 председатель Творческого союза журналистов Саъдулла Хакимов вызвал Никиту Макаренко к себе в кабинет, чтобы сообщить, что он лишен премии. По его словам, решение об этом принял председатель жюри премии, первый заместитель генерального директора Узбекского агентства по печати и информации Собиржон Шукуров.
Он также сообщил, что решение было принято председателем жюри 27 июня утром незадолго до начала церемонии и стало «неожиданностью» для Союза журналистов.
«Я считаю, что мне нанесено тяжелейшее оскорбление. Жюри было вправе не наградить меня премией. И это было бы нормально. Но исключение из списков в день церемонии является возмутительным и, несомненно, умышленным унижением. Мне неизвестны мотивы государственного чиновника, который является председателем жюри. Собиржон Шукуров является официальным лицом агентства, которое занимается регулированием СМИ в Узбекистане. Поэтому лично мне кажется, что был продемонстрирован конкретный сигнал: независимым журналистам на таких мероприятиях не рады», — сказал Никита Макаренко.
Глава Союза журналистов Саъдулла Хакимов затруднился перечислить поименно состав жюри, а также ответил, что не осведомлен о причинах случившегося. Он посоветовал корреспонденту «не беспокоиться» и угостил чаем.
Andrey Lebedev
Никита ты лучший это все знают
Халим Шарипов
Слов нет, одни эмоции! Это возмутительно!
Artem Is
Видимо, кому-то сверху не понравилась активная журналистская деятельность Газеты. уз и Никиты Макаренко, по освещению проблем нашей страны.
Дилшод Рахмонов
Не ради награды служить Вам народу. Мое почтение и уважение хурматли Макаренко. Делайте свое дело, мы это ценим.
Нурмухаммад Рахматов
Очень жаль! Мои сопереживания, Никита! Мы с Вами! К сожалению, после такого случая, думаешь: “А небезопасно ли писать комменты?..“ Так и уйдём опять в подземелье и будем молчать…
Лиля Сурис
публикации Никиты Макаренко жители Ташкента всегда ждут и с интересом читают и обсуждают. Самый лучший приз это приз зрительских симпатий. Никита Макаренко его получил. Остальное пусть будет на совести жюри.
Azamat Davletmuratov
.. хорошо хоть, что чаем угостил.. А то есть же некотрые чиновники, которые прямо указывают на дверь культурным методом: “Ман мажлисга шошилиб атирман, кетишим керак. Бошка муамола йукми“..:))
Никите — респект!
Artem Is
А так, читатели знают, кто здесь настоящий журналист. Наше признание у вас уже есть.
Abramovpromholod Igor
Главное мы Вас читаем! А чиновники только, ещё раз, показали с кем мы работаем и живём!
AliTi Abd
вроде решения по таким вопросам должны решаться коллегиально, на то он и союз журналистов
Timur Muslimov
Вот вам и независимость СМИ. Гос. чиновники раз за разом наделяют себя полномочиями сверх их компетенции. Действуют по схеме “своя рука владыка“. Все-равно мы видим, что пишет Никита Макаренко и какие темы он затрагивает в своих статьях, стараясь поднять общественный резоннанс, тем самым решая проблемы, которые находились в процессе стагнации долгое время. Спасибо за вам, Никита, большое!
Ekaterina Kozlova
Ничего удивительного в произошедшем нет, к великому сожалению, так всегда было и так будет.
За несправедливость с Никитой Макаренко действительно очень обидно!
Никита — для нас Вы самый лучший! Не сомневаюсь, что Вас поддержат все читатели Ваших занимательных статей. А общественное признание это гораздо ценнее каких то там премий.
Ravshan Sultanov
Возмутительно! Согласно Закону о прозрачности деятельности государственных органов Никите обязаны официально ответить на соответствующий запрос об основаниях решения о лишении присужденной награды! Такое отношение к прессе недопустимо! Кроме того это оскорбление чести и достоинтства журналиста. Думаю, есть юридические механизмы призвать к ответу чиновника за такой произвол!
Farruh Turgunov
Ждем продолжения, с объявлением причин и разъяснениями.
Alexander Azizov
Это характеристика системы.
Екатерина Яшина
Сочувствую!
Ravshan Turakulov
Как так то.?
Ulugbek Tavakkalov
Хороший журналист Никита. Независимое яркое индивидуальное мнение!!
Артур Пак-Вартанян
Концовка понравилась))
Тохир Назаров
Конечно, не красиво получилось. Я знаком с некоторыми работами автора, касательно социальных проблем в нашем обществе. Но при этом я не согласен с его высказыванием о том, что независимым журналистам не рады на таких мероприятиях. Исходя из моей практики за последние годы в стране журналистике придаётся особое значение и роль журналиста является важной в общественной жизни страны. Даже сам Президент страны призывает журналистов активно участвовать в жизни страны в ходе осуществляемых реформ в той или иной сфере.
Шухрат Байханбаев
Так ему и надо. Сплошной популизм в его статьях. Современной журналистике нужна смелость, адекватность и обьективность
Таир Урунбаев
Прочитав последний абзац я понял, что все это впрочем как и всегда.
Никита, для нас- читателей “газета. уз“ Вы все равно лучший. Ведь всё мы видим, всё мы читаем. одна статья “день из жизни сотрудников УБДД“ чего стоит. Не отчаивайтесь!