Конкурс «Лучший журналист года» ежегодно проводится Творческим союзом журналистов Узбекистана. Как правило, его победителей награждают 27 июня, в День работников печати и СМИ, на торжественной церемонии.

25 июня представитель Творческого союза журналистов сообщил по телефону Никите Макаренко о том, что жюри признало его победителем конкурса «Лучший журналист года» в номинации «Интернет-журналистика».

26 июня Никита Макаренко лично посетил офис Творческого союза журналистов, где ему было вручено приглашение на церемонию, а также собраны документы для подготовки премии. Наш корреспондент получил поздравление и подтверждение того, что является победителем конкурса.





По словам свидетелей, 26 июня в 10:00 состоялась репетиция церемонии, в ходе которой было оглашено имя Никиты Макаренко как победителя.

27 июня, во время проведения церемонии награждения в Национальном академическом драматическом театре, сценарий был изменен: состоялось награждение журналистов орденами и медалями от имени президента Узбекистана. Награждение премией «Лучший журналист года» было экстренно перенесено в Национальный пресс-центр на 15:00.

В 13:00 председатель Творческого союза журналистов Саъдулла Хакимов вызвал Никиту Макаренко к себе в кабинет, чтобы сообщить, что он лишен премии. По его словам, решение об этом принял председатель жюри премии, первый заместитель генерального директора Узбекского агентства по печати и информации Собиржон Шукуров.

Он также сообщил, что решение было принято председателем жюри 27 июня утром незадолго до начала церемонии и стало «неожиданностью» для Союза журналистов.

«Я считаю, что мне нанесено тяжелейшее оскорбление. Жюри было вправе не наградить меня премией. И это было бы нормально. Но исключение из списков в день церемонии является возмутительным и, несомненно, умышленным унижением. Мне неизвестны мотивы государственного чиновника, который является председателем жюри. Собиржон Шукуров является официальным лицом агентства, которое занимается регулированием СМИ в Узбекистане. Поэтому лично мне кажется, что был продемонстрирован конкретный сигнал: независимым журналистам на таких мероприятиях не рады», — сказал Никита Макаренко.

Глава Союза журналистов Саъдулла Хакимов затруднился перечислить поименно состав жюри, а также ответил, что не осведомлен о причинах случившегося. Он посоветовал корреспонденту «не беспокоиться» и угостил чаем.