Сборная Германии уступила команде Южной Кореи в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2018 и вместе с ней покинула турнир. Матч в Казани в среду завершился со счетом 2:0.

Голами в составе южнокорейского коллектива отметились Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

Германия набрала три очка за три матча группового этапа и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвертую строчку. Сборная Южной Кореи также покинула международный турнир, заработав три балла и оставшись на третьем месте.

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Сборная Швеции, в свою очередь, разгромила команду Мексики со счетом 3:0 в в Екатеринбурге. В составе победителей голы забили Людвиг Аугустинсон и Андреас Гранквист, который реализовал пенальти. Ещё один мяч отправил в свои ворота защитник сборной Мексики Эдсон Альварес.

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