Внешний долг Узбекистана к концу марта вырос с 14,5 млрд до 14,7 млрд долларов, сообщил Центральный банк в отчете по платежному балансу и международной инвестиционной позиции за первый квартал.

Внешний долг состоит из государственного и частного внешнего долга. Основной рост задолженности по внешнему долгу приходится на государственный сектор, где с учетом курсовых изменений рост заимствований государства был равен 329 млн долларов. Остаток суммы государственного внешнего долга увеличился с 7,6 млрд до 7,9 млрд долларов.

Рост обязательств по частному внешнему долгу наблюдался в банковском секторе (70 млн долларов) и в секторе небанковских финансовых учреждений (3 млн долларов).

Частный внешний долг указан без учета займов, представленных материнскими компаниями.

Вместе с тем, сумма частного внешнего долга хозяйствующих субъектов уменьшилась на 222 млн долларов за счет погашения задолженности по основному долгу и процентам. В результате задолженность по частному внешнему долгу уменьшилась с 6,3 млрд до 6 млрд долларов.

Сумма обязательств Узбекистана перед нерезидентами выросла до 26,1 млрд долларов. Анализ роста обязательств по составным компонентам показал, что основной рост наблюдался по объемам прямых инвестиций и займов. Так, обязательства по прямым инвестициям увеличились на 4,2% с января (5,3 млрд долларов) по апрель (5,5 млрд долларов).