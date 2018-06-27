Имя кыргызского писателя Чингиза Айтматова предлагается присвоить улице Бодомзор йули в Юнусабадском районе Ташкенте. Проект решения хокимията столицы об этом опубликован на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.

Присвоение одной из центральных улиц города имени Чингиза Айтматова предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 2 апреля о широком праздновании в Узбекистане 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля.

В рамках празднования планируется издать книгу воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан», создать документальный фильм, поставить новый спектакль и снять художественный фильм по мотивам его произведений. В школе №33 Паркентского района Ташкентской области будет установлен бюст писателя.