Юные шахматисты Узбекистана завоевали девять медалей на втором чемпионате мира ФИДЕ по рапиду и блицу среди детей в возрасте до 8, 10 и 12 лет. Турнир прошел 21−25 июня в Минске (Беларусь), сообщила пресс-служба Федерации шахмат.

Узбекистан завоевал пять золотых и четыре серебряные медали и занял первое место в общекомандном зачете. Следом идут Россия (2−3−6) и Украина (2−2−2).

Кандидаты в мастера ФИДЕ Хумоюн Бегмуратов (до 8 лет) и Умид Омонов (до 12 лет) были дважды награждены золотой медалью по блицу и рапиду, а Афруза Хамдамова (до 10 лет) получила золотую медаль по блицу и серебряную медаль по рапиду.

Рукия Олимова (до 8 лет), Шахромбек Каримов (до 10 лет) и Алмас Рахматуллаев (до 12 лет) удостоились серебряных медалей.

В мировом первенстве участвовали 780 спортсменов из 27 стран. Чемпионат проходил по швейцарской системе в девять туров.