Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в декабре планирует получить два самолета Airbus A320 Neo, а во второй половине 2019 года — два новых Boeing 787 Dreamliner, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе перевозчика. Пополнение авиапарка производится в соответствии со стратегией развития компании и программой по модернизации и унификации воздушных судов.

Новейшие в своем сегменте A320 Neo заказаны в двухклассной компоновке на 150 кресел (бизнес-класс — 12, эконом-класс — 138). Они на 20% экономичнее своих предшественников благодаря новым двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа. Дальность полета лайнеров увеличена с 4500 до более 6000 км, что позволит покрывать рейсами весь центральноевропейский регион.

В настоящее время НАК эксплуатирует три Boeing 787 Dreamliner. С получением в следующем году двух новых «Лайнеров мечты», а затем шестого «Дримлайнера» в начале 2020 года Национальная авиакомпания Узбекистана станет ведущим эксплуатантом данного типа самолетов в странах СНГ.

На сегодняшний день авиапарк «Узбекистон хаво йуллари» состоит из самолетов Boeing 757/767, Boeing 787−8 Dreamliner, А320, а также грузовых воздушных судов Boeing 767−300BCF.