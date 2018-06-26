Водный слой под пустыней Кызылкум в Навоийской области обнаружен при бурении скважины, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам.

В марте президент поручил до конца года обеспечить питьевой водой более 8000 человек, проживающих на отдаленных пустынных территориях области.

Предприятие «Узбекгидрогеология» провело гидрогеологические разведывательные работы. По их итогам в населенных пунктах Утемурод, Керегетау, Жирик и Олдаберганда Тамдынского района было запланировано строительство скважин.





В населенном пункте Утемурод при помощи буровой установки пробита скважина глубиной 300 м. На глубине 255−285 м обнаружился водный слой, при нем были установлены фильтры.

Сейчас из скважины поступает вода в объеме 20 кубометров в час. Взяты пробы воды для химического анализа, он будет проведен в химической лаборатории «Узбекгидрогеологии».





В настоящее время ведется очистка скважины и опытные работы. По их окончании в ней будет установлен насос и объект сдадут в эксплуатацию.