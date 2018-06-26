25−26 июня состоялась презентация пособия «Климатическая шкатулка» — комплекта учебно-игровых материалов для школьников по теме изменения климата, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба ПРООН в Узбекистане.

По итогам встречи принято решение определить пилотные школы для апробации пособия в Ташкенте и Каракалпакстане — регионе, наиболее уязвимом для воздействия изменения климата.

Программа развития ООН разработала «Климатическую шкатулку» в 2014 году. Учебное пособие предназначено для повышения осведомленности молодежи в образовательных учреждениях и общественности в целом о влиянии изменения климата на окружающую среду.

Это иллюстрированный справочник, который в увлекательной и доступной форме объясняет процесс климатических перемен Земли на протяжении многих веков и как обстоят дела сегодня. Красочные графики и диаграммы позволяют визуализировать воздействие этих изменений на природу и человека, рассказывают о мерах по адаптации к негативным последствиям изменения климата и предотвращению рисков, связанных с процессом глобального потепления.





«Климатическая шкатулка» была успешно апробирована в 157 школах России, свыше 500 преподавателей прошли тренинги по методике интерактивного обучения. Российские тренеры поделились опытом с коллегами из Узбекистана, представили методы построения диалога с детьми через задания для самостоятельного выполнения. Демонстрировались познавательные игры, кроссворды, викторины и квесты, которые позволяют в игровом формате усваивать материал и применять знания в повседневной жизни.