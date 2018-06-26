Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что торопиться с принятием новой налоговой концепции нельзя. Фрагмент его выступления на видеоселекторном совещании, состоявшемся на прошлой неделе, в воскресенье показала программа «Тахлилнома» телеканала «Узбекистан 24».

Руководитель страны отметил важность учета международного опыта и предложений международных организаций. «Представители международных организаций, посещающих нашу страну, озвучивают свои предложения по налоговой концепции. Важно учитывать зарубежный опыт. Зарубежные партнеры готовы нам помочь», — сказал он.

«Из России по нашей просьбе прибыл эксперт (действительный государственный советник РФ первого класса, разработчик налоговой реформы в России Сергей Шаталов — ред.), который будет работать на постоянной основе», — сообщил глава государства.

Он признал, что первые «два, три, четыре года будет тяжело, но если мы не приведем в порядок налоговую систему, трудно будет говорить о стабильности, будут сохраняться вызовы».

По словам Шавката Мирзиёева, заявления экспертов Всемирного банка и других финансовых институтов подтверждают, что у Узбекистана нет системы. «К сожалению, озвучиваемые ими данные оказывается правдой — у нас нет системы, с профессиональной точки зрения нет глубокого видения процесса. Мы не должны торопиться с принятием научно обоснованной налоговой концепции. Высокопарные лозунгами целей не достигнуть».

На реализацию налоговых реформ государствам требуется от 3 до 10 лет, поэтому Узбекистан должен быть дальновидным, подчеркнул Шавкат Мирзиёев. «В первую очередь, нужно учитывать интересы народа. Мы обязательно примем эту концепцию, ведем к этому подготовку», — заявил он.

Сергей Шаталов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил: «Будут изменены специальные режимы, квалификации будут сделаны значительно более разумными. Будут установлены пороговые значения по выручке, которые позволят сделать более адекватную, нормальную, соответствующую международным стандартам систему. То есть будут установлены пороговые значения не слишком высокие, которые сохранят для малого бизнеса старый порядок налогообложения, а большинство организаций с солидной выручкой, солидными капиталами перейдут на общий режим налогообложения».

«Понятно, что это болезненно, понятно, что должны быть адаптационные меры, и Министерство финансов готово предложить такие меры. Они сводятся к тому, что будет снижена ставка налога на прибыль, будут снижены страховые взносы», — отметил российский эксперт.