Верховный суд Узбекистана и Верховный суд России подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана, документ был завизирован в ходе встречи председателей высших судебных органов двух стран Козимджана Камилова и Вячеслава Лебедева в Москве.

«Мы намерены обмениваться опытом по вопросам совершенствования судебной системы, в сфере повышения квалификации и подготовки судей, законотворческой деятельности, а также в сфере электронного судопроизводства. Нам интересен российский опыт работы государственной автоматизированной системы „Правосудие“», — рассказал председатель Верховного суда Узбекистана в интервью российским СМИ.

Стороны намерены обмениваться делегациями, проводить консультации по наиболее актуальным и значимым юридическим вопросам, обмениваться литературой, касающейся судопроизводства и проблем его реформирования.





Козимджан Камилов, рассказывая о новшествах в судебной системе Узбекистана, упомянул закон, подписанный президентом 4 апреля, которым усилена ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«Этот закон касается допустимости доказательств. Мы действительно многие годы закрывали глаза на этот щепетильный вопрос, — сказал председатель Верховного суда. — В основу обвинения брались доказательства, добытые с нарушениями норм закона. Теперь этому положен конец. Любое доказательство проходит через сито правосудия».

По его словам, это сказалось и на количестве оправдательных приговоров. Козимджан Камилов сообщил, что на 25 июня текущего года были оправданы и реабилитированы в правах 336 лиц.

«В настоящее время идет работа по подготовке проекта постановления Пленума Верховного суда Узбекистана „О допустимости доказательств“ в новой редакции», — отметил Козимджан Камилов.





Он также рассказал, что с 1 апреля прошлого года законодатель запретил направление уголовного дела на дополнительное расследование:

«До этого зачастую „футболили“ граждан, если не было достаточно доказательств. Если не были получены ответы на все вопросы. Теперь же законодатель обязал суды выносить либо оправдательный, либо обвинительный приговор без направления на дополнительное расследование. Теперь любое сомнение толкуется в пользу обвиняемого лица. И это есть важная роль суда в защите прав человека. Если следствие не собрало достаточно фактов и доказательств, человек теперь оправдывается судом».

Козимджан Камилов сообщил о завершении проектных работ по созданию Дворца правосудия. В нем расположатся Верховный и Конституционный суды, Высший судейский совет, Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и Ассоциация судей Узбекистана.

Будет создан специальный зал, оборудованный информационно-коммуникационными технологиями, для свободного посещения гражданами и наблюдения в режиме реального времени открытых судебных заседаний по республике. На официальном сайте Верховного суда можно будет из любой точки планеты наблюдать за ходом рассмотрения дел в 12 судах в тестовом режиме.