Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил заем на сумму 300 млн долларов США для содействия улучшению экономического управления в Узбекистане, сообщила пресс-служба банка.

Программа улучшения экономического управления нацелена на поддержку усилий правительства в обеспечении фискальной устойчивости, а также улучшении администрирования государственных предприятий, которые доминируют практически во всех ключевых секторах экономики Узбекистана, и обеспечении их более эффективной деятельности.

В рамках проекта планируется улучшение доступа к банковскому финансированию посредством укрепления банковского надзора и финансового посредничества для организации конкурентоспособного финансирования операций финансового сектора, а также укрепление сбора, анализа и управления экономическими данными и систем их распределения в целях эффективного принятия экономических решений.

Кроме займа, АБР предоставит техническое содействие в размере 1 млн долларов для укрепления потенциала правительства в реализации реформ, в частности, бюджетных механизмов, государственно-частного партнерства, внутреннего аудита, риск-ориентированного надзора и оценки достаточности капитала и, среди прочих, гендерной чувствительности программы государственных расходов.

Всемирный банк предоставит 500 млн долларов в качестве софинансирования данной программы.