Постановлением правительства Узбекистана от 25 июня внесены изменения в порядок реализации государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств по повышенной ставке платежа. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.
Отныне срок выставления номеров на аукцион в системе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи составляет минимум пять рабочих дней (до этого — три дня).
Некоторые комбинации цифр переведены из первой категории во вторую, а стартовые цены на все категории, кроме первой категории для Ташкента, снижены в разы (см. таблицу).
№
Категория
Номеров в серии
Комбинация цифр
Стартовая цена (в МРЗП)
с разными комбинациями букв
с одинаковыми комбинациями букв
Ташкент
1.
1-я категория
13 пар
001, 007, 100, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 700, 777, 888, 999
100
130
2.
2-я категория
29 пар
002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 070, 077, 080, 090, 101, 200, 202, 300, 303, 400, 404, 500, 505, 600, 707, 808, 909
40
50
3.
3-я категория
21 пара
011, 022, 033, 044, 055, 060, 066, 088, 099, 110, 220, 330, 440, 550, 606, 660, 701, 702, 770, 880, 990
10
15
Каракалпакстан и области
4.
1-я категория
13 пар
001, 007, 100, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 700, 777, 888, 999
25
30
5.
2-я категория
29 пар
002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 070, 077, 080, 090, 101, 200, 202, 300, 303, 400, 404, 500, 505, 600, 707, 808, 909
10
15
6.
3-я категория
21 пара
011, 022, 033, 044, 055, 060, 066, 088, 099, 110, 220, 330, 440, 550, 606, 660, 701, 702, 770, 880, 990
5
7