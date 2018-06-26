Постановлением правительства Узбекистана от 25 июня внесены изменения в порядок реализации государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств по повышенной ставке платежа. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Отныне срок выставления номеров на аукцион в системе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи составляет минимум пять рабочих дней (до этого — три дня).

Некоторые комбинации цифр переведены из первой категории во вторую, а стартовые цены на все категории, кроме первой категории для Ташкента, снижены в разы (см. таблицу).