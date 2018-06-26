Постановлением правительства Узбекистана от 25 июня внесены изменения в порядок реализации государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств по повышенной ставке платежа. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Отныне срок выставления номеров на аукцион в системе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи составляет минимум пять рабочих дней (до этого — три дня).

Некоторые комбинации цифр переведены из первой категории во вторую, а стартовые цены на все категории, кроме первой категории для Ташкента, снижены в разы (см. таблицу).

Категория

Номеров в серии

Комбинация цифр

Стартовая цена (в МРЗП)

с разными комбинациями букв

с одинаковыми комбинациями букв

Ташкент

1.

1-я категория

13 пар
(было 27)

001, 007, 100, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 700, 777, 888, 999

100

130

2.

2-я категория

29 пар
(было 19)

002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 070, 077, 080, 090, 101, 200, 202, 300, 303, 400, 404, 500, 505, 600, 707, 808, 909

40
(было 70)

50
(было 100)

3.

3-я категория

21 пара
(было 19)

011, 022, 033, 044, 055, 060, 066, 088, 099, 110, 220, 330, 440, 550, 606, 660, 701, 702, 770, 880, 990

10
(было 50)

15
(было 80)

Каракалпакстан и области

4.

1-я категория

13 пар
(было 27)

001, 007, 100, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 700, 777, 888, 999

25
(было 70)

30
(было 100)

5.

2-я категория

29 пар
(было 19)

002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 070, 077, 080, 090, 101, 200, 202, 300, 303, 400, 404, 500, 505, 600, 707, 808, 909

10
(было 50)

15
(было 80)

6.

3-я категория

21 пара
(было 19)

011, 022, 033, 044, 055, 060, 066, 088, 099, 110, 220, 330, 440, 550, 606, 660, 701, 702, 770, 880, 990

5
(было 35)

7
(было 65)