Объявлен набор на новый авторский курс Екатерины Аганджановой в школе бизнеса Alpha Education.

Курс «Мотивация и построение эффективной системы вознаграждения (оплаты труда)» рассчитан на менеджеров и владельцев бизнеса, которые хотят повысить эффективность своего бизнеса и своей команды, подойдя к вопросу грамотно и системно.

Автор курса — Екатерина Аганджанова, HR-директор Balton Trading Asia. Ранее работала на руководящих HR-позициях в Deloitte & Touche Uzbekistan, UzCarlsberg и Beeline Uzbekistan.





Темы лекций:

Оплата труда, основные принципы. Performance Managment — система управления эффективностью. Компенсационные выплаты, формирование системы льгот. Системы грейдов. Нематериальные методы мотивации. Бюджетирование в организации: планирование, бюджет. Процесс пересмотра заработных плат в компании.

Даты проведения: с 9 июля по 26 июля 2018 года

Время: по вторникам и четвергам, с 18:30 до 21:00

Стоимость: 1,75 млн сумов

Записаться на курс можно по телефону: (+99899) 835−05−25

Также в школе объявлен набор на курс «Эффективные продажи».

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году. Основные направления обучения — маркетинг, менеджмент, продажи и финансы. Также в школе обучают востребованному направлению Soft Skills.

Курсы школы прошли уже более 1500 человек из таких компаний, как Murad Buildings, Evo, SamAuto, Uzdigital TV, Uzbekistan Airways, Evos, ATM Pharm, Balton Trading, Cargo Star LLC, сеть аптек A5 и многих других компаний из сфер производства, торговли и обслуживания.

На правах рекламы.