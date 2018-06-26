Вечером 25 июня в возрасте 80 лет ушел из жизни известный актер кино и театра, народный артист Узбекистана Хусан Шарипов. Об этом «Газете.uz» сообщили в его семье.

Хусан Шарипов родился 27 июля 1937 года в Ташкенте. В 1963 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт (актер музыкальной драмы). В 1959—1991 годах работал актером театра имени Мукими, в 1986—1987 годах был директором этого театра. В 1995—1997 годах — председатель Союза театральных деятелей Узбекистана.

Хусан Шарипов снимался в кинолентах «Дуэль под чинарой» (1979), «Бабушка-генерал» (1982), «Невеста из Вуадиля» (1984), «Бедные люди» (1992), «Маленький лекарь» (1998) и других.

В 1991 году ему было присвоено звание народного артиста Узбекистана, в 1999 году — присужден орден «Мехнат шухрати».

Похороны актера пройдут сегодня. Молитва состоится в мечети «Кукча».