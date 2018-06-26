Вечером 25 июня в возрасте 80 лет ушел из жизни известный актер кино и театра, народный артист Узбекистана Хусан Шарипов. Об этом «Газете.uz» сообщили в его семье.
Хусан Шарипов родился 27 июля 1937 года в Ташкенте. В 1963 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт (актер музыкальной драмы). В 1959—1991 годах работал актером театра имени Мукими, в 1986—1987 годах был директором этого театра. В 1995—1997 годах — председатель Союза театральных деятелей Узбекистана.
Хусан Шарипов снимался в кинолентах «Дуэль под чинарой» (1979), «Бабушка-генерал» (1982), «Невеста из Вуадиля» (1984), «Бедные люди» (1992), «Маленький лекарь» (1998) и других.
В 1991 году ему было присвоено звание народного артиста Узбекистана, в 1999 году — присужден орден «Мехнат шухрати».
Похороны актера пройдут сегодня. Молитва состоится в мечети «Кукча».
Marat umirov
Жойи жаннатда бўлсин!
Ledy Klara
Великий актер!!! Очень жаль, что нам приходиться прощаться с актерами с Большой буквы! В данное время увы, нам не найти замену этим актерам! Соболезнование семье(((
Нигора Артикова
Жойлари жаннатда булсин. Охиратлари обод булсин. Узбекистонинг яна бир дурдона актерларидан айрилдик.
Вишванатан Ананд
Аллох рахмат килсин.
Shaxizar Shuxratov
Жойлари жаннатдан булсин, Оллох уз мархаматига олсин, оила азоларига Оллох сабр берсин
Озода Бойгитова
Жойлари жаннатда булсин.
Комилжон Иброхимов
Инна лиллахи ва инна илайхи рожиун.