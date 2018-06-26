Министр народного образования Шерзод Шерматов освободил от должностей всех начальников управлений и отделов центрального аппарата МНО в ходе собрания в понедельник. Об этом «Газете.uz» сообщили в министерстве.

Данное решение было принято исходя из поручения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по обновлению кадрового состава министерства.

На встрече Шерзод Шерматов отметил, что главной целью Министерства народного образования является развитие гармонично развитого поколения. Работники системы не должны отклоняться от этой цели.

Глава МНО заявил, что деятельность министерства основана на трех принципах: качество, справедливость и прозрачность. «Только те, кто может следовать этой цели и трем основным принципам, останутся в министерстве, а с теми, кто не готов, мы попрощаемся», — сказал министр.

Шерзод Шерматов был назначен министром народного образования 20 июня. Его заместителями стали Сарвар Бабаходжаев, Атабек Назиров, Алишер Умаров и Алишер Саъдуллаев.

21 июня премьер-министр Абдулла Арипов на видеоселекторном заседании поставил ряд задач перед новым руководством МНО, включая выведение школ из подчинения хокимиятам и повышение авторитета учителей в обществе.