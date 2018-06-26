Свыше 1,6 тонны наркотических средств уничтожены в ходе ежегодной акции, приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, 26 июня.

Акцию провела Служба государственной безопасности Узбекистана. Наркотические средства, проходившие в качестве вещественных доказательств в судах, сожжены в специальных печах.

Уничтожено 15,6 кг героина, 1 тонна опия, 98,7 кг гашиша, 406,2 кг марихуаны, 55,6 кг кукнара, свыше 1,4 гр новых психоактивных веществ, а также 27,4 кг каннабиса и большое количество психотропных средств в виде таблеток и растворов.

По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете Министров, в 2017 году выявлено 5429 фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2016 году — 6646 фактов).

Из них 2233 составляют преступления, связанные со сбытом наркотиков (2798 в прошлом году), 553 — с контрабандой (645), 1142 (1482) — с незаконным культивированием наркосодержащих растений, 95 (145) — с содержанием наркопритонов и 1406 (1576) — прочие наркопреступления.

За год из незаконного оборота изъято почти 2 тонны наркотиков (в 2016 году — 3,5 тонны): героина — 12, 43 (107,73) кг, опия — 797,9 (1446,8) кг, гашиша — 78,5 (241,1) кг, марихуаны — 916,6 (883,2) кг, кукнара — 188,2 (862,8) кг, а также 361,7 (579,1) кг новых психоактивных веществ.

Основным фактором, оказывающим отрицательное влияние на наркоситуацию в Узбекистане, остается соседство с одним из самых крупных в мире производителей наркотиков Афганистаном. По данным международных экспертов, в 2017 году посевные площади опийного мака в Афганистане составили 328 тысяч га (в 2016 году — 201 тысячу га), а объем производства опия — 9000 (4800) тонн.

Афганские наркотики проникают в Узбекистан, в основном, через Таджикистан, Кыргызстан и непосредственно из Афганистана через реку Амударья в Сурхандарьинскую область, на юго-востоке — в Самаркандскую и Сырдарьинскую области и на северо-востоке — в Ферганскую долину и Ташкентскую область.

За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на территории Узбекистана задержано 45 (в 2016 году — 110) граждан иностранных государств, в т. ч. 18 (24) граждан Афганистана, 14 (27) — Таджикистана, 8 (14) — Казахстана и 2 (19) — России. У них изъято 267,7 (340) кг наркотических средств, 516 (2461) таблеток психотропных веществ, а также 23 л 1700 гр (45,8 гр) прекурсоров.

Судебными органами Узбекистана рассмотрено 3116 уголовных дел (в 2016 году — 3484), примерено наказание в отношении 4889 (4726) человек.