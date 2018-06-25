Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июня в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты обменялись мнениями по сотрудничеству между двумя странами, вопросам регионального и международного значения, отметили укрепление стратегического партнерства и подтвердили готовность к развитию сотрудничества во всех сферах.

По итогам обработки 90% бюллетеней на воскресных выборах в Турции с 53,4% голосов избирателей лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития).