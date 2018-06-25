Строительство солнечной фотоэлектрической станции в Самаркандской области остановлено. Об этом корреспонденту «Газеты.uz» сообщил начальник управления по стратегическому развитию компании «Узбекэнерго» Эсо Садуллаев.

Изучение технических и экономических документов, связанных с проектом, показало, что проект должен быть пересмотрен, отметил он в рамках международной конференция «Реформы и перспективы реформирования электроэнергетической отрасли — приобретенный опыт, выводы и опровергнутые мифы», проходящей в Ташкенте в понедельник.

О создании первой в Центральной Азии фотоэлектрической станции в Самаркандской области было объявлено в 2014 году. В 2016 году сообщалось, что тендер на строительство выиграла китайская Zhuhai Singyes Green Building Technology. Проект стоимостью 275,8 млн долларов должен был финансироваться за счет кредитов Азиатского банка развития и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана и «Узбекэнерго».

В настоящее время «Узбекэнерго» работает над привлечением в систему производства и поставки электроэнергии частного сектора, сообщил Эсо Садуллаев.

Для этого весной было подписано соглашение с канадской SkyPower Global на строительство объектов по выработке солнечной энергии общей установленной мощностью 1000 МВт. Компания намерена инвестировать 1,3 млрд долларов в строительство объектов в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях.

Проект, который будет реализован в ближайшие четыре года, внесет вклад в диверсификацию производства электроэнергии, повысит качество энергоснабжения и обеспечит население доступной энергией, подчеркнул представитель «Узбекэнерго»,