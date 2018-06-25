Хокимият Ташкента объявил тендер на реконструкцию Сеульской улицы (бывшая Янги Байналмилал) в Чиланзарском районе. Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, реконструкции подлежит отрезок от Бешагача до перекрестка Актепа.





«Дизайн улицы будет олицетворять собой симбиоз двух культур — узбекской и корейской, — говорится в сообщении хокимията. — Одной из основных целей является воплощение в единую концепцию элементов культур двух народов: использование цветовых гамм, символики, детали ландшафта и другое. А главным символом здесь выступят человек, гармония и мир вокруг него».





Согласно схематическому плану, вдоль набережной расположатся прогулочные зоны, кафе и рестораны, несколько зон для пассивного и активного отдыха, будет высажена сакура, а несколько территорий отведут под ботанический сад.





Сейчас над проектом реконструкции работают специалисты из Южной Кореи совместно архитекторами и проектировщиками Ташкента.

По вопросам инвестирования в проект хокимият просит обращаться на его официальную Facebook-страницу.