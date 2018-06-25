Максим Поташев: «Я считаю, что интеллект — понятие широкое и многогранное. Нет людей с совершенным интеллектом, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Главная задача — научиться компенсировать слабые и максимально использовать сильные.

Во многих случаях быстрое интуитивное решение оказывается более верным, чем тщательно взвешенное. Однако нередко ставка на интуицию сопряжена с большим риском. Главная цель — научиться различать задачи, допускающие интуитивное решение, и задачи, требующие глубокого анализа.





Для игры «Что? Где? Когда?» знания не столь важны. Это игра в логику, фантазию и интуицию, она учит в ограниченное количество времени принимать решение. Лично я, наверное, без этого умения сейчас бы работать не смог.

Игра — это мое хобби, занимающее практически все свободное время и подарившее мне полезные навыки для успешного ведения бизнеса. Моя жизнь связана с предпринимательством. Основной, но не единственный мой проект — компания R&P Consulting, которая занимается консалтингом в продажах, маркетинге и, в первую очередь, в клиентском сервисе.

Эффективный управленец — это творческий человек, который может действовать не столько по шаблону, сколько может самостоятельно анализировать, синтезировать, вырабатывать, приобретать новые формы поведения. Адаптироваться под быстроменяющийся современный мир, эффективно учиться, переучиваться, мыслить нестандартно и, конечно же, принимать решения.

Техника принятия решений — универсальный инструмент, который работает как в бизнесе, так и в личной жизни. Качество принятия решений определяет эффективность и успех в любой области. Поэтому считаю, что этому навыку нужно учиться.





21 июля 2018 года в Ташкенте я проведу тренинг на темы «Техника принятия решений» и «Развитие интеллекта и мышления», где поделюсь методиками стимуляции мышления, развития творческих способностей и эмоционального интеллекта, генерирования идей, мнемотехниками, методами структурирования информации, методикам принятия решений и их проверки".

Кому будет полезен тренинг?

Директорам, бизнес-консультантам, маркетологам, молодым предпринимателям, руководителям и всем, кто стремится развивать свои интеллектуальные и творческие способности.

Как зарегистрироваться на тренинг?

Зарегистрироваться на тренинг Максима Поташева можно по ссылке: change.uz/maksim-potashev

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+99890) 994−12−11, (+99893) 555−02−10

Организатор мероприятия

Компания Be The Change Group была основана в 2015 году. Основная деятельность — организация узкоспециализированных семинаров, лекций и тренингов от ведущих консультантов в своей области, создание различных программ по самообразованию и продвижению бизнеса.

«Газета.uz» — информационный партнер семинара Максима Поташева в Ташкенте.