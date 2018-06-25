Футболисты сборной Польши потерпели крупное поражение от команды Колумбии в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча в Казани в ночь на понедельник завершилась со счетом 3:0.

За колумбийцев отличились Йерри Мина (на 40-й минуте), Радамель Фалькао (70) и Хуан Куадрадо (75).

Сборная Польши после двух поражений в группе H лишилась шанса на выход в плей-офф турнира. Команда уже не сможет догнать Японию и Сенегала, у которых по 4 очка. У Колумбии в активе 3 балла.

В заключительном туре Колумбия сыграет Сенегалом, а Польша — с Японией. Обе встречи пройдут 28 июня.

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Расписание матчей на 25 июня, понедельник: