Футболисты сборной Польши потерпели крупное поражение от команды Колумбии в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча в Казани в ночь на понедельник завершилась со счетом 3:0.
За колумбийцев отличились Йерри Мина (на 40-й минуте), Радамель Фалькао (70) и Хуан Куадрадо (75).
Сборная Польши после двух поражений в группе H лишилась шанса на выход в плей-офф турнира. Команда уже не сможет догнать Японию и Сенегала, у которых по 4 очка. У Колумбии в активе 3 балла.
В заключительном туре Колумбия сыграет Сенегалом, а Польша — с Японией. Обе встречи пройдут 28 июня.
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Расписание матчей на 25 июня, понедельник:
- 19:00 Саудовская Аравия — Египет
- 19:00 Уругвай — Россия
- 23:00 Иран — Португалия
- 23:00 Испания — Марокко