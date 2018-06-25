Боец смешанных единоборств Мурод Хантураев заключен под стражу в Ташкенте, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Юнусабадский районный суд по уголовным делам удовлетворил ходатайство прокуратуры Ташкента о применении меры пресечения в виде заключения под стражу от 22 июня.

В отношении Мурода Хантураева (1987 г. р.) возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» статьи 277 Уголовного кодекса (умышленное пренебрежение правилами поведения в обществе, сопряженное с побоями, причинением легких телесных повреждений либо с уничтожением или повреждением чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное группой лиц и сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).

В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе. Кроме него, под стражу заключены еще несколько человек, отметил Азиз Абидов.