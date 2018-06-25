В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года «О создании дополнительных условий по дальнейшему развитию частных медицинских организаций» представители многопрофильного медицинского центра AKFA Medline провели переговоры с руководством госпиталя одного из ведущих университетов Южной Кореи — Университета Инха. Так, 21 июня делегация во главе с президентом данного медицинского учреждения Ким Юнг Мо посетила медицинский центр AKFA Medline.





«Это мой второй визит в Ташкент. С момента моего последнего визита в Ташкенте произошли значительные изменения. В этом очаровательном, спокойном городе вы можете увидеть прекрасную атмосферу. Основной целью нашего визита является налаживание сотрудничества с AKFA Medline: AKFA Group и наш университет планируют построить новый специализированный медицинский университет», — отметил президент госпиталя Университета Инха Ким Юнг Мо.





Руководитель высшего учебного заведения ознакомился с работой, проводимой в AKFA Medline для восстановления и улучшения здоровья населения. Представители корейской делегации встретились со специалистами медицинского центра и обменялись мнениями.





«Клиника удивила меня своей современностью и чистотой. Надеюсь, что сотрудничество между сторонами даст успешные результаты. Мы также предусматриваем в будущем внедрить программу обмена. Как раз сейчас мы обсуждаем этот вопрос», — добавил Ким Юнг Мо.





Во второй половине дня было подписано соглашение между медицинским центром AKFA Medline и госпиталем университета Инха. Согласно ему со стороны Южной Кореи будет предоставляться всевозможная поддержка по оснащению нового учебного заведения необходимыми учебниками и программами. Также будут привлечены консультанты и профессора из университетского госпиталя Инха. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества корейской делегации с центром повышения квалификации при AKFA Medline.

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