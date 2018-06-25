Шесть межведомственных мобильных групп, состоящих из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Государственного таможенного комитета, создаются для противодействия незаконному обороту наркотиков в Узбекистане.

Они будут функционировать на приграничных территориях, охватывая автомагистрали, железные дороги, автобусы, железнодорожные станции и пограничные пункты пропуска. Об этом было сообщено на церемонии запуска работы групп в столичном «Узэкспоцентре» в понедельник.

Контрабанда наркотиков вдоль так называемого «северного маршрута», который проходит через страны Центральной Азии, вызывает серьезную озабоченность в связи с сохраняющимся высоким уровнем производства опиатов в Афганистане, отмечалось на мероприятии.

Создание мобильных групп предусмотрено «дорожной картой» по развитию сотрудничества Узбекистана с Управлением по наркотикам и преступности (УНП) ООН, разработанной по итогам встречи президента Шавката Мирзиёева и исполнительного директора УНП ООН Юрия Федотова в ноябре 2017 года, отметил директор Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Олим Нарзуллаев.

Мобильные группы будут базироваться в Ташкенте (охват — Ташкент и Ташкентская область), Гулистане (Сырдарьинская и Джизакская области), Фергане (Андижанская, Наманганская и Ферганская области), Термезе (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области), Самарканде (Самаркандская, Навоийская и Бухарская области) и Нукусе (Каракалпакстан и Хорезмская область). Группа по координации операций (ГКО) будет располагаться в Ташкенте. Определены 46 кандидатур для шести мобильных групп и ГКО.

Для эффективной работы мобильных групп региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии передало МВД, СГБ и ГТК 30 автомобилей и оборудование, приобретенные на средства, предоставленные правительством Японии.

Как сообщил посол Японии в Узбекистане Нобуаки Ито, стоимость транспортных средств и оборудования составляет около 1,1 млн долларов. Они включают в себя легковые автомобили Chevrolet Lacetti, Chevrolet Nexia, внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, а также лазерные дальномеры, ручные металлоискатели для надводного и подводного использования, досмотра металлических предметов, контейнеры для взрывоопасных предметов и бронежилеты.