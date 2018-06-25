Чистый и безопасный дом связан не только с ежедневной влажной уборкой и отсутствием пыли. Большая часть загрязнений не видна человеческому глазу, а потому очень опасна для всех членов семьи. И чаще всего источником таких бактерий и аллергенов служит обычная бытовая техника. Это касается и кондиционеров, без которых в условиях солнечного Узбекистана просто не обойтись. Обезопасить воздух в своем доме можно с помощью «умного» кондиционера LG Inverter V ArtCool с продвинутой функциональностью и свежим взглядом на дизайн.





Помимо основной задачи — охлаждения воздуха, кондиционер справляется и с рядом других функций. Специалисты LG разработали новую систему устройства вентилятора внутреннего блока Skew Fan, которая позволяет снизить уровень шума на 40%, благодаря отсутствию сопротивления воздуха во время работы лопастей вентилятора. А компрессор с минимальным уровнем вибрации создает максимальный комфорт, обеспечивая всем жителям дома тишину и спокойствие.

Свежий и чистый воздух в доме обеспечивает четырехступенчатая система защиты здоровья, которая включает в себя:

антивирусный и антиаллергенный фильтр, деактивирующий опасные вирусы;







антибактериальный фильтр нового поколения LG Plasmaster Cyclotron HAF, который надежно защищает воздух не только от посторонних запахов и пыли, но и от бытовых клещей, предотвращая аллергические заболевания, что особенно важно для людей с астмой;

тройной дезодорирующий фильтр, который удаляет из воздуха различные химические вещества и неприятные запахи, например, табачный дым;







функцию автоматической очистки Plasmaster, которая позволяет предотвратить образование плесени и развитие бактерий в полостях теплообменника внутреннего блока.





Четырехсторонняя подача воздуха гарантирует отсутствие так называемых «мертвых зон» — прохлада быстро и равномерно распределяется по всему помещению. И это происходит действительно быстро, за три минуты, благодаря режиму форсированного охлаждения температура в доме снижается на 5 градусов.

Кондиционеры LG Inverter V ArtCool легко монтировать, а стильный и продуманный до мелочей дизайн позволяет пользователю добраться до важных элементов. Особое значение имеет энергоэффективность — инновационные инверторные технологии регулирования производительности компрессора помогут существенно сэкономить семейный бюджет.

Приобрести кондиционер LG Inverter V ArtCool, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

магазины технорынка «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

сеть магазинов MEDIAPARK, Credit Asia, Texnomart;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+99871) 143−00−03.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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