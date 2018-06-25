Курс «Эффективные продажи» от школы бизнеса Alpha Education — это 7 практических лекций, уже неоднократно доказавших свою полезность. Спикерами выступают практикующие предприниматели и специалисты по маркетингу и продажам.





Спикеры курса:

Бобур Пулатов — коммерческий директор Synergy Distribution (официальный дистрибьютор Procter & Gamble);

Шохиста Пулатова — менеджер по обучению персонала в Nestlé Uzbekistan;

Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (10 лет опыта работы в корпоративных продажах и торговом маркетинге);

Ирина Инютина — глава маркетинга по Казахстану и Киргизии в AVON Казахстан (в прошлом — глава маркетинга Henkel по центральной Азии и Кавказу, маркетолог в Carlsberg Group, менеджер в British American Tobacco);

Иззат Шукуров — директор Newmax Technologies LLC (Workly, MyTaxi, Maxtrack);

Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес-стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании).

Курс составлен по методике case-study, подразумевающей упор на реальные кейсы и примеры из рынка Узбекистана для эффективного усвоения тем. Он будет полезен как владельцам малого и среднего бизнеса, так и начинающим специалистам.

Слушатели узнают, как строится полный цикл продаж: начиная от составления портрета клиента до закрытия сделки и пост-продаж.





Темы лекций:

Портрет клиента. Презентация товара. Искусство убеждения. Преодоление возражений и закрытие сделки. Пост продажа. Кооперация отдела маркетинга и отдела продаж. Вербальная и невербальная коммуникация.

Даты проведения: с 9 июля по 23 июля 2018 года

Время: понедельник, среда, пятница, с 18:30 по 21:00

Стоимость: 1,75 млн сумов

Записаться на курс можно по телефону: (+99899) 835−05−25

Также в школе объявлен набор на авторский курс для менеджеров от Екатерины Аганджановой «Мотивация и построение эффективной системы вознаграждения (оплаты труда)».

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году. Основные направления обучения — маркетинг, менеджмент, продажи и финансы. Также в школе обучают востребованному направлению Soft Skills.

Курсы школы прошли уже более 1500 человек из таких компаний, как Murad Buildings, Evo, SamAuto, Uzdigital TV, Uzbekistan Airways, Evos, ATM Pharm, Balton Trading, Cargo Star LLC, сеть аптек A5 и многих других компаний из сфер производства, торговли и обслуживания.

На правах рекламы.