Сборная Мексики обыграла Южную Корею, Германия одержала волевую победу. «Газета.uz» подводит итоги матчей второго тура группы F на чемпионате мира-2018.

Южная Корея 1 : 2 Мексика





На 26-й минуте Карлос Вела успешно реализовал пенальти, а на 66-й минуте Хавьер Эрнандес удвоил результат. В концовке корейцы отыграли один мяч благодаря Сон Хын Мину.

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Германия 2 : 1 Швеция





Сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча в Сочи закончилась со счётом 2:1.

Первым счет в игре открыли шведы — на 32-й минуте Ола Тойвонен выиграл борьбу у Антонио Рюдигера и перебросил мяч через голкипера Мануэля Нойера.





В начале второго тайма после передачи Тимо Вернера Марко Ройс подставил ногу и отправил мяч в ворота соперника. На 95-й минуте Тони Кроос после розыгрыша штрафного выпонил великолепный удар и принес Германии победу. Стоит отметить, что на 82-й минуте был удален с поля защитник Джером Боатенг.

Сборная Германии с тремя очками находится на втором место в турнирной таблице группы F. Следом идут Швеция (3) и Южная Корея (0). Лидирует в группе Мексика (6).





В заключительном туре шведы сыграют с Мексикой, Германия — с Южной Кореей. Обе встречи пройдут 27 июня.

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