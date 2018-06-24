В Самарканде приостановлены все строительные работы. Об этом в ходе собрания в субботу заявил хоким города Фуркат Рахимов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе городской администрации.

Хоким отметил, что в последнее время в СМИ публикуются критические материалы по поводу строительных работ, которые наносят непоправимый ущерб историческому культурному наследию.

Фуркат Рахимов признал, что городу требуется новый генеральный план, чтобы избежать негативных последствий строительных работ и сохранить исторические памятники, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

Создана рабочая группа, которая должна разработать генеральный план Самарканда минимум до 2035 года. В дальнейшем все работы будут проводиться на основе генплана, отметили в пресс-службе.

По данным представителей Самаркандского государственного архитектурно-строительного института, действующий генеральный план города был актуален в 1990—2005 годах.

Как мы уже писали, в субботу Самарканд посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, который изучил места в исторической части города, где велись строительные работы. Он поручил обеспечить соблюдение законодательства и международных документов в ходе любых строительных и благоустроительных работ.