Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии в матче второго тура чемпионата мира-2018. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 2:1.





Сербы забили быстрый гол — на 5-й минуте нападающий Александр Митрович после передачи полузащитника Душана Тадича открыл счёт. Швейцарцы восстановили паритет на 52-й минуте, благодаря мощному удару полузащитника Гранита Джаки из-за пределов штрафной.





Швейцария вышла вперед в концовке игры — Марио Гавранович сделал блистательную передачу в район центрального круга, где Джердан Шакири убежал от защитника, вышел один на один с вратарем и забил гол.





Победа Швейцарии над Сербией стала первой волевой победой на ЧМ-2018.





В группе E сборная Бразилии и Швейцарии, набрав по 4 очка, занимают первое и второе места соответственно. Сербия (3) расположилась на третьей строчке, Коста-Рика баллов не заработала.

В заключительном туре швейцарцы сыграют с Коста-Рикой, сербы — с Бразилией. Оба матча пройдут 27 июня.

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