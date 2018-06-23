Пятнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана созывается 28 июня, сообщила информационная служба верхней палаты парламента.

В повестку дня заседания вносится ряд законов, в том числе законы «О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан» (новая редакция), «О медиации», «О противодействии экстремизму», «О карантине растений» (новая редакция) и о поправках в некоторые законодательные акты.

Сенаторы рассмотрят ряд законов о ратификации международных договоров, заслушают отчеты о деятельности Счетной палаты и органов прокуратуры в 2017 году, информацию о деятельности Министерства иностранных дел и органов внутренних дел.

На заседании также будет заслушан отчет хокима Андижанской области о развитии территорий и деятельности местных кенгашей народных депутатов.

Члены Сената обсудят вопросы, связанные с направлением парламентских запросов премьер-министру относительно исполнения законодательства о службе в мобилизационном призывном резерве и состояния первичной допризывной подготовки молодежи.