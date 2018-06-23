Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в субботу в ходе визита в Самарканд изучил места в исторической части города, где велись строительные работы. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в Кабинете Министров.

Глава правительства поручил обеспечить полное соблюдение законодательства Узбекистана и международных документов, в том числе согласование любых строительных и благоустроительных работ в зонах, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, премьер-министр распорядился принять самые жесткие меры по фактам допущенных нарушений.