ГУВД Ташкента в рамках внедрения концепции «Безопасная столица» (согласно недавнему постановлению президента Узбекистана) получит кроссоверы и мобильные штабы на базе автобусов. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель начальника ГУВД — начальник службы по охране общественного порядка Азизхон Умархонов.

До конца текущего года ожидается поступление 50 автомобилей Chevrolet Tracker для первого этапа переоснащения автомобильного парка патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. «Это можно рассматривать как улучшение имиджа города», — отметил Азизхон Умархонов.

Вводится практика функционирования мобильных центров связи и координации сил обеспечения общественного порядка, которые будут закреплены за территорией обслуживания отделов внутренних дел. Для этого выделяется 80 специально оснащенных автобусов Isuzu.

«В мобильных центрах будут установлены камеры видеонаблюдения с возможностью определения регистрационных номеров автомобилей и распознавания лиц. Эти „умные автобусы“ будут выезжать к месту происшествия, где организуется мини-штаб», — сообщил замначальника ГУВД.

Автобусы также будут использоваться во время массовых мероприятий, но не для доставления людей в участок, подчеркнул он. Азизхон Умархонов опроверг высказывания в социальных сетях, где нововведение сравнивалось с введением комендантского часа.

Ранее мы писали, что ГУВД начало внедрение мобильных устройств, с помощью которых можно осуществлять идентификацию личности граждан. Ожидается, что уже с августа практика доставления граждан в подразделение внутренних дел для установления личности будет прекращена.

Азизхон Умархонов также сообщил, что сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб будут оснащены электрошокерами вместо табельного оружия. Такое решение принято на основе статистики. «За последние 15−20 лет практически не было случаев, когда требовалось применение табельного оружия», — отметил он.

Заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев пояснил, что оперативные работники сохранят оружие. «На задержания или другие опасные вызовы, если необходимо, будут выезжать с оружием. Электрошокеры получат только сотрудники ППС и ДПС», — отметил он.

Комментируя формирование общественных групп патрулирования «Фидокор ёшлар», Азизхон Умархонов подчеркнул, что они будут заниматься патрулированием только совместно с сотрудниками органов внутренних дел и Национальной гвардии. «В течение месяца будет принято положение об общественном патруле, где будут определены его полномочия и обязанности», — сказал замначальника ГУВД.