Сборная Бельгии одержала разгромную победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча в Москве завершилась со счётом 5:2.





Нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар оформили дубли. На 90-й минуте пятый мяч в ворота Туниса забил форвард Миши Батшуайи.





За сборную Туниса отличились защитник Дилан Бронн и нападающий Вахби Хазри.

Бельгия с шестью очками временно возглавляет группу G. Англия идет второй (3), Панама и Тунис баллов не заработали. Второй матч Англия и Панама проведут 24 июня.

В заключительном туре Бельгия 28 июня встретится с Англией в Калининграде, а Тунис в тот же день сыграет с Панамой в Саранске.

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