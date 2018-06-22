«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты холодных супов для жарких летних дней.

Окрошка





Один из самых популярных летних супов — конечно, окрошка. В этом рецепте окрошка приготовлена на кефире и с вареной колбасой. Хотя этот суп очень легкий, он питательный и сытный, а кислинка кефира отлично освежает и утоляет жажду.

Гужа





Полезный суп с зерном любят во всем Узбекистане. Гужу готовят с кукурузой, пшеницей или перловкой, добавляют свежую зелень и райхон. Суп по этому рецепту получится ароматным и освежающим — то, что нужно жарким днем.

Холодник





Холодник — это суп белорусской кухни, который готовят из свеклы. У него красивый яркий цвет и освежающий вкус. Такой суп понравится даже тем, кто не особенно любит свеклу. Приготовить холодник так же легко, как и окрошку, это не займет много времени.

Холодный свекольный суп





Еще один рецепт со свеклой: холодный свекольник — полезное и вкусное блюдо. Кефир в него не добавляют, поэтому он получается еще более насыщенного цвета. Главное — дать ему настояться, чтобы цвет проявился во всей красе.

Мятный крем-суп из горошка





Из зеленого горошка можно приготовить нежный и шелковистый крем-суп, который очень вкусен в холодном виде. Нежность ему придают сливки, а освежающую нотку — листья мяты, которая отлично сочетается с горошком.

Кук-си





Кук-си — это и первое, и второе в одной тарелке. Множество салатов, ледяной кисло-сладкий бульон, аромат овощей — неудивительно, что все так любят это вкусное и полезное блюдо. Приготовить кук-си совсем несложно, главное, делать все поэтапно.

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