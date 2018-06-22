Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 июня подписал постановление о кардинальном совершенствовании деятельности Университета мировой экономики и дипломатии.

Документом определены обновленные задачи и направления деятельности вуза. Установлено, что УМЭД, входящий в систему Министерства иностранных дел, как базовое высшее образовательное учреждение обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и научно-педагогических кадров по направлениям: международная экономика и менеджмент; международные отношения и политические науки; международное публичное и частное право; гидовское сопровождение и переводческая деятельность.

Упразднены Институт управления и Дипломатические курсы УМЭД, на их базе создается Высшая школа дипломатии при университете, которая будет готовить магистров в рамках годичных программ бизнес-администрирования (MBA) на платно-контрактной основе.

С 2018/2019 учебного года срок обучения по направлениям бакалавриата УМЭД составляет четыре года. Студенты, ранее принятые на обучение, завершают его и получают диплом согласно действующему порядку.

Прием на обучение в бакалавриат осуществляется по итогам государственных тестовых испытаний по иностранному языку, математике/истории, родному языку и литературе. Вводится порядок прохождения абитуриентами предварительного экзамена, по итогам которого принимается решение об их включении в список сдающих государственные тестовые испытания.

Продолжительность обучения по направлениям магистратуры составляет один год для обучающихся с отрывом от производства и два года — без отрыва от производства. Прием в магистратуру осуществляется путем сдачи письменных экзаменов по специальности и экзамена по иностранному языку.

Квота приема студентов в бакалавриат на новый учебный год установлена в количестве 150 человек (в том числе по государственным грантам — 30), магистратуру — в количестве 50 человек (по государственным грантам — 10), с возможностью дополнительного приема по повышенным контрактным ставкам.

С 2019/2020 учебного года численность студентов, поступающих в магистратуру, устанавливается университетом по согласованию с Министерством иностранных дел и Министерством экономики из расчета до 50% от квоты приема в бакалавриат (в том числе 20% от количества выделенных для магистратуры мест по государственным грантам) и исходя из потребностей восполнения резерва высококвалифицированных специалистов-международников, научных и научно-педагогических кадров по соответствующим направлениям внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

Университету предоставлено право разрабатывать образовательные стандарты, утверждать квалификационные требования, учебные планы и учебные программы, а также систему оценки знаний студентов с учетом передового международного опыта и обеспечения интеграции учебного процесса с практикой, а также устанавливать нормы времени по видам деятельности профессорско-преподавательского состава.

Вузу также разрешено внедрять совместные образовательные программы с ведущими зарубежными вузами по направлениям бакалавриата, магистратуры и послевузовского образования.

В структуре УМЭД создаются Центр международных экономических и политических исследований и Центр международно-правовых исследований и сравнительного публичного права.

Ректору университета предоставлено право устанавливать за счет средств специального фонда материального стимулирования работникам вуза и Высшей школы дипломатии ежемесячные надбавки в размере до 100% от должностного оклада с учетом объема и эффективности их работы, а также применять другие дополнительные меры материального стимулирования.

С 1 июля в отношении сотрудников вуза применяются доплаты к должностным окладам за выслугу лет и дипломатические ранги, установленные для работников системы МИДа.