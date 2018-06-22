Трудно представить современного человека без смартфона. И мобильные приложения, которые экономят время и упрощают жизнь, стали ее неотъемлемой частью.

Сектор мобильных приложений активно развивается в Узбекистане. Вот уже на протяжении месяца пользователям доступно мобильное приложение накопительной системы Ucard, которая набирает популярность среди жителей столицы.

Мобильное приложение Ucard позволяет зарабатывать на своих покупках и копить бонусы в заведениях города, будь то рестораны или кафе, аптеки, магазины, учебные центры, фитнес или спа-салоны.





Как это работает:

нужно установить на смартфон мобильное приложение и зарегистрироваться в нем;

при оплате чека в любом заведении из сети партнеров Ucard нужно сказать свой личный ID-номер, который указан в приложении, и попросить зачислить бонусы;

бонусы будут начислены сразу же, независимо от формы оплаты: наличными или пластиковой карты.

Полученные бонусы можно копить или тратить по своему усмотрению в любом заведении-партнере Ucard. Например, можно оплатить чек накопленными баллами. Для этого нужно сообщить персоналу свой ID-номер и сказать, что готовы оплатить покупку бонусами, после чего нужно подтвердить выставленный по чеку счет. Стоит учитывать, что каждый бонусный балл в системе равен одному суму.





В приложении доступен каталог, который ежедневно пополняется новыми партнерами. Он содержит подробную информацию о каждом заведении (партнере), описание предлагаемых им услуг, фотогалерею, контакты и локация на карте, и самое главное — какой процент от покупки партнер вернет на карту Ucard.

Накопленные средства можно потратить в любом заведении сети партнеров Ucard, либо поделиться ими со своими родными или близкими. Это значит, что посидев в ресторане с друзьями, можно разделить между собой бонус по одному счету.

Каждый день партнеры публикуют в приложении новости, рассказывают о проходящих мероприятиях, акциях, доступных скидках и другую интересную информацию.

Партнеры Ucard также раздают промо-коды: их можно активировать в приложении и получить на счет баллы, которые с легкостью можно потратить. Кроме того, в Ucard можно участвовать в опросах и получать за это дополнительные бонусы.

Пользователь мобильного приложения Ucard получает индивидуальную копилку, которой можно воспользоваться, когда нужно.

Приложение Ucard доступно для бесплатной загрузки в App Store и Play Market.

Сайт: ucard.uz

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