Строительство Международной радиоастрономической обсерватории возобновится на высокогорном плато Суффа в Узбекистане. Российская академия наук анонсировала возведение в обсерватории «крупнейшего в мире» телескопа для научных исследований в сфере космической связи. Итоги брифинга президента РАН Александра Сергеева и вице-президента РАН Юрия Балеги опубликовал портал «Научная Россия».

Строительство радиотелескопа началось в 1985 году. Он, как отметили ученые, должен был стать уникальным исследовательским инструментом, принимающим сигналы из космоса в коротковолновом диапазоне. В 1991 году строительство прекратилось, хотя часть установки была создана. Объект был «законсервирован» до настоящего времени.

Радиотелескоп «Суффа» — это чаша диаметром 70 м. На данный момент уже создано ее «основание». По решению президентов Узбекистана и России объект будет достраиваться в рамках международной обсерватории. Делегация РАН уже ознакомилась с объектом, по их заключению построенная часть сохранилась в хорошем состоянии.

По словам Юрия Балеги планируется привлечь к работе Пулковскую обсерваторию, Физический институт Российской академии наук, проектные институты и другие научные организации России.

«Это будет первый для России проект создание научного центра на чужой территории», — отметил Александр Сергеев.

Объект планируется оборудовать охлажденными приемниками, чтобы обеспечить максимальную чувствительность. Миллиметровый диапазон телескопа позволяет видеть в космосе холодные объекты — ядра галактик, рождение звезд и прошлое Вселенной. Миллиметровые волны не проходят сквозь атмосферу — их поглощает вода. Поэтому для такого телескопа необходима достаточно сухая территория. Узбекистан обладает климатическими условиями, подходящими для функционирования телескопа.

Подобные радиотелескопы уже построены в Испании, Чили, Италии. Александр Сергеев перечислил несколько актуальных направлений работы радиотелескопа. Необходимо создавать международную сеть миллиметровых радиотелескопов, поскольку один радиотелескоп не дает достаточного объема информации.

В России есть программа «Миллиметрон» — запуск космического телескопа, который будет работать на орбите с раскрывающейся антенной. С созданием «Суффы» и «Миллиметрона» можно получить уникальную «пару», не имеющую аналогов во всем мире, отмечалось на брифинге.

С Узбекистаном обсуждалось размещение на полигоне «Майданак» в Кашкадарьинской области тарелки в миллиметровом диапазоне — иными словами, на расстоянии в несколько десятков километров будут находиться два приемника, которые могли бы работать в паре для получения информации из космоса. С помощью этих трех объектов можно заниматься контролем космического пространства в миллиметровом диапазоне.

В планах Российской академии наук есть и строительство радиотелескопа в обсерватории «Майданак» диаметром тарелки в 10 м.

Дорожная карта по этим проектам будет подготовлена к октябрю — в этом месяце ожидается встреча президентов Узбекистана и России.