Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировало видеообращение, в котором говорится, что 53 соотечественника, выехавшие из Хорезмской области в Санкт-Петербург (Россия) для временной трудовой деятельности, лишились паспортов и работы.

Как говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в Facebook, из организованной группы 53 граждан, прибывших в Россию в конце марта, 1 человек вернулся в Узбекистан и 11 человек покинули место расположения. На двух строительных объектах продолжает работу 41 человек.

Согласно информации министерства, 1−2 февраля на основании соглашения между Агентством внешней трудовой миграции Минтруда и компании «Трудовые резервы Евразии» (Россия) СП «Центр предвыездной адаптации Самарканда» по заявке работодателя провело отбор желающих работать в России граждан в Ургенче на вакансию каменщика. В процессе отбора участвовали директор Самаркандского филиала агентства А. Хафизов, директор Хорезмского филиала М. Рамаданов и представители работодателя.

Из 295 подавших заявку граждан Узбекистана предварительный отбор прошли 92 соискателя, из них 53 соискателя прошли предвыездное обучение и адаптацию. 24 марта группа в составе 53 человек за счет работодателя вылетела в Санкт-Петербург для временной трудовой деятельности в «Петербургской строительной компании» («ПСК»).

28 апреля все участники организованной группы получили патент, разрешающий осуществление трудовой деятельности в данном регионе. Средства на получение патента выделила принимающая сторона.

5 мая Агентство по внешней трудовой миграции получило от соотечественников сигнал о возникших на месте трудоустройства проблемах. В жалобе указывалось на сложные условия проживания, малый объем работы, несоответствие патента месту работы и платный инструмент. Принимающая сторона была проинформирована о полученном сигнале с требованием принять соответствующие меры.

8 мая для проверки фактов, изложенных в жалобе, на строительный объект в п. Мурино в Ленинградской области выехала комиссия в составе начальника отдела агентства У. Исажанова, генерального директора компании «Трудовые резервы Евразии» А. Чупина и члена совета директоров Д. Лазарева.





В протоколе проверки говорится, что нормы проживания соответствуют санитарным нормам проживания (4−5 человек в бытовом помещении), однако проживающие не соблюдают нормы личной и общественной гигиены, строительный городок оборудован местами общего пользования, работникам определен объем работы в соответствии с их профессиональными навыками, а тем, кто не обладает нужными навыками, определен более низкий уровень оплаты труда.

В протоколе также отмечается, что работники временно находятся на объекте в Ленинградской области, при договоренности трудоустройства в Санкт-Петербурге, при работе с дорогостоящим оборудованием предоставляемым работодателем, материальная ответственность за оборудование ложится на работника, о чем уведомлялось при отборе, а выданная спецодежда не высчитывается из заработной платы при условии отработки восемь месяцев.

У. Исажанов провел беседу с гражданами, в ходе которой подавляющее большинство высказалось, что удовлетворены предоставленными условиями работы и готовы продолжать трудовую деятельность, говорится в сообщении Минтруда.

Выявленные недостатки, в том числе перевод на другой объект, стороны договорились устранить в течение пяти дней.

28 мая по факту неисполнения достигнутых договоренностей в Санкт-Петербург вылетел заместитель директора Агентства по внешней миграции Б. Турсунов.

На месте выяснилось, что за прошедший период из 53 граждан 1 человек вернулся в Узбекистан по причине заболевания желудка, 11 человек, в том числе записавшие видеообращение 4 человека, покинули место расположения работ в неизвестном направлении. Находящиеся на двух объектах 41 человек продолжает работу согласно трудовому договору.

Работодатель предъявил претензии по факту покинувших объект 11 граждан, сообщив, что расходы на перелет, оформление документов, проживание и питание за все время составили около 3,5 млн рублей или 55 тысяч долларов США. Ситуация ставит под риски строительство объектов, на которых задействованы граждане Узбекистана.

С 19 июня в Санкт-Петербурге постоянно находится представитель агентства А. Хафизов, которому поручено уточнить задолженность работодателя перед работниками, обеспечить получение ими причитающейся заработной платы согласно условиям договора и встретиться с записавшими видео соотечественниками.

По информации Хафизова, здоровью работников ничего не угрожает, личные документы (паспорта) находятся при них, условия труда соответствуют нормам. 19 граждан Узбекистана работают на одном объекте, 22 — на другом.

С родственниками покинувших место строительства граждан находится в тесном контакте директор Хорезмского филиала агентства М. Рамаданов. Рассматривается возможность обращения в правоохранительные органы России для помощи в нахождении 11 человек.

Ситуация находится под личным контролем министра занятости и трудовых отношений Шерзода Кудбиева. Постоянный представитель Агентства по вопросам внешней трудовой миграции будет находиться в Санкт-Петербурге до полного выполнения договоренностей и уверенности в соблюдении прав работающих там граждан Узбекистана.

В целях минимизации рисков при осуществлении трудовой деятельности за рубежом Министерством занятости и трудовых отношений разработало проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает создание Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Кроме того, предусмотрены ликвидация монополии Агентства по вопросам внешней трудовой миграции на отправку граждан для трудовой деятельности за рубежом и реализация ряда мероприятий, направленных на упорядочивание процессов трудовой миграции.