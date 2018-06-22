Сборная Нигерии победила команду Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:0.





Оба гола в игре — на 49-й и 75-й минутах — забил нападающий нигерийцев Ахмед Муса. Исландцы на 83-й минуте могли забить с пенальти, однако Гильфи Сигурдссон пробил выше ворот.





В группе D Хорватия с шестью очками обеспечила себе выход в плей-офф. Нигерия занимает второе место (3), Исландия и Аргентина заработали по одному баллу.

26 июня Нигерия сыграет с Аргентиной, Исландия — с Хорватией.

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