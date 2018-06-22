С каким проблемами сталкиваются частные клиники? Как повысить качество медицинских услуг и сделать их доступными для населения? Что нужно для развития государственно-частного партнерства в здравоохранении? Обязательное медицинское страхование: за и против.

27 июня команда проекта о предпринимательстве «Лаборатория бизнеса» проведет панельную дискуссию о развитии частной медицины в Узбекистане. К обсуждению приглашаются предприниматели, руководители частных клиник, госслужащие и все заинтересованные.

Спикеры:

Фарход Рахимкулов — руководитель управления по лицензированию частных клиник Министерства здравоохранения Узбекистана;

Акром Шаробиддинов — директор по страхованию страховой компаним «Кафолат»;

Надира Муратова — основатель и генеральный директор консалтинговой компании Ishonchli Davolash Amaliyot;

Нозим Зайнутдинов — сооснователь частной клиники «Назар».

Встреча пройдет c 18:30 до 21:00 в коворкинг-центре GroundZero (схема проезда). Участникам необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке. Стоимость участия — 50 тысяч сумов. Скидка 50% — преподавателям, студентам и государственным служащим — действительна только при предъявлении служебного удостоверения.