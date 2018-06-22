Сборная Аргентины потерпела крупное поражение от команды Хорватии со счетом 0:3 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Встречу обслуживал рефери из Узбекистана Равшан Ирматов, установивший рекорд по числу матчей на чемпионатах мира — 10. Пользователи социальных сетей дали различную оценку работе главного арбитра.









«Лучшее выступление на групповой стадии? Единственный и неповторимый Равшан Ирматов… сегодня в режиме полного босса, контроля».





«Хотелось бы поблагодарить рефери Равшана Ирматова, который сегодня абсолютно прекрасно справился с игрой. Топовый, топовый рефери! Блестящая работа. Есть сходства со стилем Коллины (Пьерлуиджи Коллина — глава судейского комитета УЕФА и судейского комитета ФИФА — ред.)».





«Я болею за Аргентину, но Хорватия проделала отличную работу! Шутка дня: самая большая проблема Аргентины на чемпионате мира… Равшан Ирматов :)) В последний раз Аргентина проиграла Германии — 0:4, в этот раз Хорватии — 0:3».

Некоторые считают, что Равшан Ирматов потерял контроль над игрой и был недостаточно строг. Всего за игру он показал семь желтых карточек.





«Плохая работа Ирматова. Не было контроля над игрой, [Анте] Ребичу из Хорватии и [Николасу] Отаменди из Аргентины повезло не увидеть красную карточку. Много несоответствий с системой видеоповторов».

Российский комментатор Василий Уткин грубо высказался в отношении судьи из Узбекистана.

Твит вызвал возмущение у футбольных болельщиков Узбекистана. Наутро комментатор ответил недовольным пользователям.

Британская The Sun указала, что Равшан Ирматов должен был удалить с поля нападающего Хорватии Анте Ребича. На 39-й минуте хорват ударил Эдуардо Сальвио прямой ногой, угодив ему шипами в левую ногу выше голеностопа. Рефери вместо красной карточки сделал Ребичу предупреждение.

Фото: «Спортс-Экспресс».

Равшан Ирматов обслуживал четвертый матч с участием этих двух сборных. В 2010 году он дважды работал на играх со сборной Аргентины, а в 2014-м судил встречу с хорватами.