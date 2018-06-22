Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 июня состоялось видеоселекторное заседание, посвященное состоянию реализации инвестиционных проектов, анализу результатов привлечения и освоения прямых иностранных инвестиций, сообщила пресс-служба главы государства.

За минувшие пять месяцев зарегистрировано 776 новых совместных и иностранных предприятий, что на 496 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, предусмотрена с участием иностранных инвестиций реализация 377 территориальных и 148 отраслевых проектов.

Список инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018 год предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 2145 объектов общей стоимостью 4,3 млрд долларов, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24». Из них 3,2 млрд долларов, или 75%, — средства Фонда реконструкции и развития и зарубежные кредиты под гарантии правительства.

В рамках их освоения реализуется 101 инвестиционный проект, по 96 из них открыто финансирование, по 89 начались поставка оборудования и строительно-монтажные работы. Наряду с этим по 22 проектам наблюдается отставание. Президент поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Комплексу по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности поручено ускорить реализацию инвестиционных проектов с зарубежными партнерами, резко повысить объемы прямых инвестиций в отрасти. Эта работа в «Узбекнефтегазе», «Узбекэнерго» и химпроме не отвечает сегодняшним требованиям, отмечается в программе «Ахборот 24».

Президент отметил необходимость ускорения каждого проекта из списка, при реализации которых была допущена медлительность. Поставлены задачи по финансированию работ по строительству и своевременному введению в эксплуатацию доступного жилья в сельской местности и городах, водопроводов, социальных объектов.

Отмечалось, что в Бухарской области с участием иностранных инвестиций реализуется 10 проектов, в Навоийской области — 9, в Кашкадарье — всего 1 проект. Не было реализовано ни одного проекта с участием иностранных инвестиций в 13 районах Кашкадарьи, в 11 районах Ферганы, в 10 районах Сурхандарьи, в 8 районах Ташкентской, Бухарской, Джизакской областей, в 7 районах Хорезмской, Навоийской областей, в 6 районах Каракалпакстана и Самарканда, в 5 районах Андижана и Сырдарьи, в 4 районах Намангана.

В рамках программ по комплексному развитию регионов в 2018—2019 годах предусмотрена реализация 6317 проектов. Планируется создание более 219 тысяч рабочих мест. Подчеркивалось, что необходимо выделить место для важных проектов социально-экономического значения и своевременно разрешить работу по подключению их к инфраструктурным сетям.

В результате зарубежных визитов и диалогов была достигнута первичная договоренность о реализации 182 перспективных проектов стоимостью 17 млрд долларов. Даны указания по ускорению подготовки бизнес-планов и технико-экономических основ.