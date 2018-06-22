Мало кто знает, что привычка по несколько раз в день открывать холодильник приводит не только к порче продуктов, но и к увеличению энергозатрат. Обычные холодильники начинают потреблять больше энергии, чтобы компенсировать утечку холодного воздуха и поддержать нужную температуру в камере. Потребители тем временем снова идут в магазин, чтобы пополнить запас продуктов, срок годности которых сокращается с каждым открытием двери. А в летнюю жару, привычную для нашего региона, эта проблема становится особенно насущной.

Понимая, что человеческие привычки весьма сложно искоренить, инженеры компании LG разработали холодильник — InstaView Door-in-Door. Он позволяет получить легкий доступ к любимым продуктам. Достаточно просто постучать по двери, чтобы увидеть все, что хранится внутри. Его инновационная стеклянная панель устойчива к царапинам и к отпечаткам пальцев, поэтому можно получить всегда чистый взгляд на содержимое холодильника.

Просторная камера предоставляет возможность поместить продукты, пользующиеся особой популярностью в семье, в зоне легкого доступа — можно просто нажать кнопку и без усилий достать любой продукт, не открывая дверь.





Благодаря системе Door-in Door продукты дольше остаются свежими и безопасными для употребления. Важную роль в этом играет надежный, энергоэффективный и бесшумный линейный инверторный компрессор с прямым приводом, на который производитель дает целых десять лет гарантии.





Новый «умный» холодильник от LG оснащен особым фильтром Hygiene Fresh, который устраняет до 99,9% бактерий — пыль, грибковые споры, опасные микробы.





Помимо этого, он устраняет неприятные запахи и защищает поверхность от повреждений. Инновационный контейнер с крышкой системы Moist Balance Crisper равномерно распределяет влагу между овощами и фруктами и дает возможность создать отдельный от всей камеры холодильника микроклимат, который позволит продлить срок хранения продуктов.





Все перечисленные функции существенно сокращают денежные расходы на питание, а дорогие и любимые люди получают каждый день качественные и свежие продукты на стол. Трудно переоценить значение приобретения холодильника LG InstaView Door-in-Door в больших семьях, ведь он значительно облегчает бытовые задачи.

Стильный и лаконичный дизайн делает обычный бытовой прибор настоящим произведением искусства на кухне.

Приобрести холодильник LG InstaView Door-in-Door, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

магазины технорынка «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

сеть магазинов MEDIAPARK, Credit Asia, Texnomart;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+99871) 143−00−03.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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