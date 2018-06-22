«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 23−24 июня.
Кинопремьеры 23 и 24 июня
Три премьеры фильмов проходят в столице: криминальный боевик «8 подруг Оушена», боевик со Сильвестром Сталлоне в главной роли «План побега 2» и российская комедия «Ночная смена». Что интересного в киноленте «8 подруг Оушена» — в рецензии на Afisha.uz.
Продолжаются показы фильмов: «Суперсемейка 2», «Аферисты поневоле», «От семьи не убежишь», «Псы под прикрытием», «Два хвоста», «Черновик».
Спектакль в театре Ilkhom 24 июня
В театре Ilkhom пройдет спектакль «Перо на песке» по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха». Режиссер постановки — Максим Фадеев. Ознакомиться со спектаклем можно в обзоре на Afisha.uz.
Прогулка по городу 23 и 24 июня
На проспекте Мирзо Улугбека установлена объемная надпись «Tashkent Loves You». Позади ГАБТа имени Алишера Навои установлены белые футуристические скамейки. Напротив площади Мустакиллик расположились большие фонари в виде красных маков.
Вечеринка 24 июня
В кафе Reggae Bean пройдет Caribbean Party. Гостей ждет мастер-класс от профессионального танцора Александра Нечаева.
Международный день йоги 24 июня
На стадионе «Бунёдкор» в честь Международного дня йоги пройдет бесплатный мастер-класс по йоге для всех желающих.
Детский мастер-класс 24 июня
Центр развития ребенка Metrika приглашает на творческий мастер-класс, где дети смогут сделать ракету с помощью цветной бумаги и ножниц, а также познакомиться со звездами и строением ракеты.
Детская программа 24 июня
Ресторан April устраивает развлекательную программу для детей. Ребят ждут конкурсы, мастер-классы, а также игры с аниматорами.
Тренировка 23 июня
На улице Сайилгох (Бродвей) пройдет бесплатная тренировка в стиле «табата» от группы любителей бега ProRun.uz. Проведет Андрей Куликов.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
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